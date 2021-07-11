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Üniversite tercihlerinde nelere dikkat etmeliyiz?

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Ziya Öztürkler,öğrencilerin üniversite tercihlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği ile ilgi paylaşımı şu şekilde:

11 Temmuz 2021 Pazar 12:14
345 Okunma
Üniversite tercihlerinde nelere dikkat etmeliyiz?

"Üniversite tercihlerinin yapıldığı günlerden geçiyoruz. Bu günler hem önemli hem de kritik.

Tercih edeceğiniz meslek yeteneğinize ve hevesinize uygun olmalı.

Ne iş olursa yaparım, çok iyiyim veya çok kötüyüm yaklaşımından uzaklaşın.

Sadece itibar sahibi olmak için meslek seçmeyin.

26 ve 27 Haziran'da gerçekleştirilen YKS ve TYT sınavı sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanıyor.

7 ve 14 Ağustos tarihlerinde tercih işlemlerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

24 tercih hakınızın olduğunu, KKTC kontenjanlarının bunların içerisinde olduğunu unutmayın. Başarı puanın yanında sıralama yerinizi dikkate alarak tercih yapınız.

Tercihte bulunacağınız üniversitenin bölümünün akreditasyonunu, alacağınız diplomanın hangi ülkelerde geçerli olacağını muhakkak araştırın ona göre tercihte bulunun. Buna KKTC, TC ve 3. Ülkedeki üniversiteler de dahildir. Mezun oldum ama diploman bu ülkede geçerli değil sözcüklerine sıklıkla tanık oluyorum."

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:35
Anahtar Kelimeler:
Ziya Öztürkler
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