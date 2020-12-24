“Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitimde sakınca yok”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda dün COVİD 19 risk değerlendirme toplantısı yapıldığı bildirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcileri ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin katıldığı bu toplantıda eğitim kurumlarında görülen vakalar nedeniyle alınan ve /veya alınması gereken önlemler konuşuldu.

Toplantıda ülkeye girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat ayı itibarı ile 2. Dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın COVİD19 vakalarının seyri ve yerel bulaş durumuna göre yeniden değerlendirmeler yapacağı ve gerektiği takdirde alınacak kararların yine kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.