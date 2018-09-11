Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92421
ALTIN
247.784
DOLAR
6.4730
STERLİN
8.4082
EURO
7.4979
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
Instagram kullananlara emoji müjdesi
Instagram kullananlara emoji müjdesi
ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti
ABD'li teknoloji devleri 100 milyar...
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçan taksi hedefleniyor
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e...
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun sahibi oldular'
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun...

Üniversitelerden ilişiği kesilenlere devam hakkı veren tasarı hazırlandı

 Üniversitelerle herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayanlara yeniden öğrenim hakkı verecek bir yasal düzenlemeye gidiliyor.

11 Eylül 2018 Salı 13:02
Üniversitelerden ilişiği kesilenlere devam hakkı veren tasarı hazırlandı

“65/2005 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasası”, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na iletilmesi istendi.

Tasarı, KKTC’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve herhangi bir sebeple bu kurumlarla ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayan KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke yurttaşı öğrencilerin yeniden ilgili yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilmelerini ve/veya yükseköğrenimlerini tamamlamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Tasarının yasallaşması halinde bir yıl içinde, üniversitelerle ilişiği kesilenlere başvuru hakkı verilecek. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden üç ay içinde başvuruda bulunabilecek. Müracaat süresi içinde askere alınmaları gereken KKTC yurttaşlarından, yasada belirtilen hakları kullananların askerlikleri ertelenmiş sayılacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
üniversiteleröğrencileröğrenim HakkıYasal DüzenlemeResmi GazeteGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTÖS, Dürüst’ün mehkeme tarafından öğretmenlere hakaretten suçlu bulunduğunu açıkladı
KTÖS, Dürüst’ün mehkeme tarafından öğretmenlere hakaretten suçlu bulunduğunu açıkladı
Ataoğlu temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya gidiyor
Ataoğlu temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya gidiyor
Girne'de feci kaza!
Girne'de feci kaza!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim