Üniversiteyle ilişiği kesilenlere af getiren yasa tasarısı komiteden geçti

Komite, gündeminde bulunan, “65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yüksek Öğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul etti.

Yasa tasarısı ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve herhangi bir sebeple bu kurumlarla ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke yurttaşı olan öğrencilerin yeniden ilgili yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilmelerini ve/veya yükseköğrenimlerini tamamlamalarının sağlanması öngörülüyor.