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Ünlü doktor OHAL ilan edilsin dedi

"Çok geç olmadan sokağa çıkma yasağı ilan edilsin"

13 Mart 2020 Cuma 11:07
7706 Okunma
Ünlü doktor OHAL ilan edilsin dedi

Ülkemizin tanınmış doktorlarından üroloji uzmanı Necmi Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaşım da bulunarak hükümetin derhal Olağanüstü Hal Durumu ilan etmesi gerektiğini savundu.

Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsKoronavirüsCoronavirüs
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VATANDAŞ 2020-03-13 13:11:42

KESİNLİKLE KATILIYORUM

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Misafir Avatar
cvp 2020-03-13 14:31:24 @VATANDAŞ

ben de katılıyorum ama bu çok ünlü dr kimdir çıkaramadım

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nmk 2020-03-13 14:30:48

önce siz pozitif çıkanların isimlerini açıklayın ki onlarla teması olanlar hastaneye koşsun ailesine yakınlarına bulaştırmadan... çocuğunu ziyarete gidip gelmiş biri demekle kimse üstüne alınmaz

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VATANDAŞLAR 2020-03-13 14:44:25

OLDU OLACAK YÖNETİME DE EL KONULSUN.

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