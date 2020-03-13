Ülkemizin tanınmış doktorlarından üroloji uzmanı Necmi Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaşım da bulunarak hükümetin derhal Olağanüstü Hal Durumu ilan etmesi gerektiğini savundu.
Ünlü doktor OHAL ilan edilsin dedi
"Çok geç olmadan sokağa çıkma yasağı ilan edilsin"
13 Mart 2020 Cuma 11:07
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ben de katılıyorum ama bu çok ünlü dr kimdir çıkaramadımBeğen (0) Beğenmedim! (0)
önce siz pozitif çıkanların isimlerini açıklayın ki onlarla teması olanlar hastaneye koşsun ailesine yakınlarına bulaştırmadan... çocuğunu ziyarete gidip gelmiş biri demekle kimse üstüne alınmaz
OLDU OLACAK YÖNETİME DE EL KONULSUN.