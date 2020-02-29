Ünlü Doktordan manidar paylaşım
Ülkemizin ünlü doktorları arasında göterilen Kardiyoloji Doktoru Dr. Erkut Aşıoğlu, sosyal medya hesabından dünkü yangın ile ilgili paylaşımda bulundu.
Son Güncelleme: 29.02.2020 14:30
Ülkemizin ünlü doktorları arasında göterilen Kardiyoloji Doktoru Dr. Erkut Aşıoğlu, sosyal medya hesabından dünkü yangın ile ilgili paylaşımda bulundu.
Ünlü Doktordan manidar paylaşım
Ülkemizin ünlü doktorları arasında göterilen Kardiyoloji Doktoru Dr. Erkut Aşıoğlu, sosyal medya hesabından dünkü yangın ile ilgili paylaşımda bulundu.
Helal olsun erki bey ağzına sağlık çok doğru bir yorum yaptın