Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Ünlü Doktordan manidar paylaşım

Ülkemizin ünlü doktorları arasında göterilen Kardiyoloji Doktoru Dr. Erkut Aşıoğlu, sosyal medya hesabından dünkü yangın ile ilgili paylaşımda bulundu.

29 Şubat 2020 Cumartesi 13:03
2231 Okunma
Ünlü Doktordan manidar paylaşım

Ünlü Doktordan manidar paylaşım

 Ülkemizin ünlü doktorları arasında göterilen Kardiyoloji Doktoru Dr. Erkut Aşıoğlu, sosyal medya hesabından dünkü yangın ile ilgili paylaşımda bulundu.

Son Güncelleme: 29.02.2020 14:30
Anahtar Kelimeler:
HastaneYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Şahin pehlivan 2020-02-29 14:50:27

Helal olsun erki bey ağzına sağlık çok doğru bir yorum yaptın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
1 kişi karantinaya alındı
1 kişi karantinaya alındı
Yağmur devam edecek mi?
Yağmur devam edecek mi?
Kayıp kızlar ailelerine teslim edildi
Kayıp kızlar ailelerine teslim edildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim