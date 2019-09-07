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Ünlü İskoç Sanatçı Paul Dwyer, Cumhurbaşkanı Akıncı ile düet yaptı

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:02
Ünlü İskoç Sanatçı Paul Dwyer, Cumhurbaşkanı Akıncı ile düet yaptı

Dillirga ve Mağusa Limanı yorumları ile de tanınan ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer, bu akşam 14.Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali'nde sahne alacak.

Paul Dwyer konser öncesi Tatlısu Belediye başkanı Hayri Orçan ile birlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve  Paul Dwyer Mağusa Limanı türküsünü birlikte seslendirdi

PAUL DWYER İLK KEZ TATLISU’DA SAHNE ALACAK
Dillirga ve Mağusa Limanı yorumları ile de tanınan ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer, bu akşam grup The Bandits ile ilk kez Kıbrıs’ta sahne alıyor

Sanatçının geniş repertuarında Kıbrısa özgü başka parçalar ile de sürpriz yapması bekleniyor.

Ayrıca bu akşam uluslararası halk dansları, illiüzyon şov, Make-Up profesyonel makyaj sanatı Pazar akşamı da olmak üzere 2 gece de program sonlarına kadar yer alacak.

Gecede Afrika akrobasi şov yine hayretler uyandıracak

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Cumhurbaşkanı
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