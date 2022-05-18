Ünlü kalp doktorundan anlamlı 19 mayıs mesajı

Kardiyoloji Uzmanı Erkut Aşıcıoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

İşte Aşıcıoğlu'nun paylaşımı:

Kıbrıs Türk Toplumunun 1878 yıllarından başlayıp günümüze kadar devam eden millî mücadelesini görmezden geleceksiniz,

Kıbrıs Türk toplumunun ve Anavatan Türkiye’nin her türlü barış girişimlerine rağmen esas Rum’ların Avrupa birliği denen haçlı seferlerinin uzantısı olan yapı ile el ele verip ikiye böldükleri adada utanmadan işgalden bahsedeceksiniz,

Yıllarca Anavatanımızın maddi manevi yardımları ile evlerinize ekmek götürüp çocuklarınızı güven içerisinde büyütecek ve birçoğunu Anavatan topraklarında yine Anavatanın sunduğu imkanlarla Üniversitelerde okutup onlara bir gelecek sunacaksınız, ama yarattığınız her fırsatta Anavatan karşıtı gösterileriniz ve söylemleriniz ile kaos yaratıp bundan nemalanacaksınız!!!!!!

UNUTMAYIN Kİ;

Bu CUMHURİYET Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüdür, namusudur, geleceğidir...

Bu CUMHURİYET çocuklarımızın istikbalidir...

Bu CUMHURİYET Anavatan Türkiye’mizin de destekleri ile yıllar süren Kıbrıs Türk halkının canı pahasına verdiği haklı ve onurlu mücadelesinin meyvesidir...

Dr Erkut AŞICIOĞLU