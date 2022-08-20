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Ünlü şarkıcı ve oğlu tutuklandı!

Ünlü şarkıcı Metin ışık ve oğlu Mustafa Işık komşularına kurşun yağdırmıştı. 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından tutuklanan şarkıcı Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı. Işık ifadesinde "Ben ateş etmesin diye tüfeği tuttum" dedi.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:20
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Ünlü şarkıcı ve oğlu tutuklandı!


Kayseri'de, husumetli olduğu komşularına ateş açan şarkıcı Metin Işık ve oğlu tutuklanmıştı. 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından tutuklanan şarkıcı Metin Işık'ın ifadesi de ortaya çıktı.

Olay sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Metin Işık ve oğlu hakkında, 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Metin Işık ifadesinde, "Uyuşturucu kullanıyorlardı. Bizi tahrik ediyorlardı. Gelinim ve kız çocuğum var. Bu yüzden rahatsız olduğumuzu, söyleyip uyardım. 'Kimse bizi engelleyemez' dediler. Oğlum da bu lafı duyunca tüfekle 3-4 el ateş etti. Ben ateş etmesin diye tüfeği tuttum. Ben ateş etmedim" dedi.

YARALILARIN YAKINLARI: METİN IŞIK ATEŞ ETTİ

Yaralıların yakınlarının ise olay sırasında Metin Işık'ın da ateş ettiğini söyleyip şikayetçi oldukları öğrenildi. Bu arada, olay yerinde 2 tüfeğin bulunduğu, tüfeklerden birini şarkıcı Metin Işık'ın kolluk güçlerine kendisinin teslim ettiği belirtildi.

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