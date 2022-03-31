Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Eve gel hemen geberteceğim seni, öldürecem seni”
"Eve gel hemen geberteceğim seni,...
Mağusa'da tecavüz
Mağusa'da tecavüz
Küçük kıza cinsel istismar!
Küçük kıza cinsel istismar!
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye Uyruklu 7 Kişi Tutuklandı
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye...
Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
Sahte Belçika kimlik kartları ile...

Ünsal, vatandaşların verimli ve bereketli bir ramazan ayı geçirmesini temenni etti

İslam dünyasının kutsal ayı, inananların bir ay boyunca oruç tutacağı Ramazan, 2 Nisan Cumartesi başlıyor. İlk teravih namazı yarın akşam kılınacak.

31 Mart 2022 Perşembe 20:16
98 Okunma
Ünsal, vatandaşların verimli ve bereketli bir ramazan ayı geçirmesini temenni etti
banner108

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, vatandaşların verimli ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmesini temenni etti.

Ünsal, Din İşleri Başkanlığı’nın bu yıl için fitre miktarı olarak 73 TL’yi alt limit olarak belirlediğini de hatırlattı.

“Tüm vatandaşlarımız adına Ramazan ayını en verimli ve bereketli bir şekilde idrak edebilmeyi, hep birlikte sağlıkla bayrama erişebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim” diyen Ahmet Ünsal’ın açıklaması şöyle:

ON BİR AYIN SULTANI…

“İçinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi bulunan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in evimize, semtimize, şehrimize ve ülkemize misafir olmasına saatler kaldı. Allah Teâlâ değer verdiği şeyleri hep insana emanet etmiştir. Bunların başında Kelâm-ı İlâhîsi gelir. Hiç şüphesiz Yüce Yaratıcı ile varlık âlemi arasındaki en önemli bağlardan birisi İlâhî mesajları içeren Kur’ân-ı Kerîm’dir. Bu sebeple Kur’ân-ı Kerîm’in indiği gece, indiği ay, indiği peygamber, indiren melek hep ayrıcalıklıdır. Okuyanı özeldir, ezberleyeni özeldir, yazanı özeldir, dağıtanı özeldir, okunmasına vesile olan bile özeldir, Allah katında itibarlıdır.

Dolayısıyla Ramazan öncelikle Kur’ân-ı Kerîm ayıdır. Her mümin bu ay boyunca öncelikle Kur’ân-ı Kerîm okumak ve dinlemekle meşgul olmalıdır.

Ramazan oruç ayıdır. Rabbimiz biz Müslümanlara bir ay boyunca gündüzleri oruç tutmayı emretmiş, oruçlunun ağız kokusunun en makbul koku olduğu belirtilmiş ve gösterişi olmayan bu ibadetin mükâfatını Cenab-ı Hak açık bırakmış, âdeta “o kısmı bana bırakın” dediği Hz. Peygamber tarafından dile getirilmiştir.

Ramazan infak ayıdır. Müminler kendilerine emanet edilen dünya mallarını yine kendileri gibi mümin kardeşleriyle paylaşmalıdır. Zekât borcu olanlar zekatlarını vermeli, fitre mükellefiyeti olanlar fitrelerini bayramdan önce hak sahiplerine teslim etmeli, hastalık sebebiyle oruçlarını tutamayanlar, tutamadıkları her bir gün için fidyelerini vermelidir. Başkanlığımız bu yıl için fitre miktarı olarak 73 alt limit olarak belirlemiştir.”

TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİİLER

Ramazan gecelerinde Teravih namazı kılındığını belirten Ünsal, Ramazan ayı boyunca şu camilerde hatimle teravih namazı kılınacağını ifade etti:

“Lefkoşa - Turunçlu Camii

Lefke – Mahkemeler Camii

Güzelyurt – Ramazan Camii

Gazi Mağusa  - Kutup Osman Camii – Buğday Camii

Girne – Acemzade Câmii.”

Ahmet Ünsal, Ramazan ayının son on günü Hz. Peygamberin çok önemli bir sünneti olan İtikâfa girme ayı olduğunu kaydederek, kadınların bu sünneti evlerinde, erkeklerin de şu camilerde yerine getirebileceğini ifade etti:

“Lefkoşa – Laleli Camii

Lefke – Pîrpaşa Camii

Güzelyurt – Fatih Câmii

Gazi Mağusa - Zafer Câmii

Girne – Doğanköy Camii

İskele – Merkez Camii.”

Son Güncelleme: 31.03.2022 20:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Noter Ünsal Gürok yaşamını yitirdi
Noter Ünsal Gürok yaşamını yitirdi
Güney’de 2 kişi yaşamını yitirdi
Güney’de 2 kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Tatar Bursa’daki temaslarını tamamladı
Cumhurbaşkanı Tatar Bursa’daki temaslarını tamamladı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim