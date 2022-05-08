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"Unutmayalım! Kan bağışı acil değil sürekli ihtiyaçtır" 

Ülkemizde her gün bir çok kişinin kan ihtiyacı doğmaktadır ayrıca ülkemizde kan ile tedavi alan bir çok kronik hastamız mevcuttur. 

08 Mayıs 2022 Pazar 18:08
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"Unutmayalım! Kan bağışı acil değil sürekli ihtiyaçtır" 

Her yetişkin birey düzenli olarak kan bağışında bulunabilmektedir. 

Her kan bağışı üç kişinin hayatını kurtarmakla beraber sizin  sağlığınıza da katkısı olmaktadır. Unutmayalım bir gün herkes bağışladığı kana ihtiyaç duyabilir. 

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği ile kan bağışı etkinliği düzenledi. 

Etkinlikte Kan Bağışının acil değil sürekli ihtiyaç olduğu kaydedildi. 

Ayrıca Thalassaemia Kan Bağışcısı Kazanım Birimini Arayarak Kan bağışcısı olunabileceği aktarıldı. 
0548 8970707

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