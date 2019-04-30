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Unutulan eşyaları çaldı,tutuklandı

30 Nisan 2019 Salı 15:46
Unutulan eşyaları çaldı,tutuklandı
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(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da sakin Yıldırım Hanaylı, Uğur Göcen’in unuttuğu 5 bin TL değerindeki gitar ve 4 bin TL değerindeki Ipad’ı çaldığı gerekçesiyle tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlı Yıldırım Hanaylı’nın 27-28-04-2019 tarihleri arasında meydana gelen sirkat meselesiyle methaldar olduğunu belirtti. Gencer, zanlının konu tarihte 16:00-04:00 saatleri arasında İpekyol sokak üzerinde Uğur Göçen’e ait siyah renk gitar kılıfı ve içerisinde 5000 TL değerindeki Yamaha marka jak girişli klasik gitar ve 4000 TL değerinde bulunan gri renk Ipad’ın sirkat edildiğini belirtti. Gencer, incelenen kamera görüntüleri ve yapılan soruşturmalar neticesinde zanlı  29.04.2019 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Gencer, “Zanlının belirli bir ikametgahı olmadığından herhangi bir arama yapılamadığı gibi yapılan muhaceret kontrollerinden 20.11.2015 tarihinden beridir KKTC’de bulunduğu ve herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı tespit edilmiştir. Mesele ile ilgili başlatmış olduğumuz soruşturmamız tamamlanmış olup bu bağlamda zanlının yasal statüsünün de dikkate alındığında ilerde davalarında hazır bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceği bir süre merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep ederim” dedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uğur Göcen
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