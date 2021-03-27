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“Unutulmaz yolculukların hüzünlü gezgini”

Eski Sağlık Bakanlarından, doktor ve yazar Filiz Besim’in “Unutulmaz Yolculukların Hüzünlü Gezgini” isimli kitabı, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de eş zamanlı olarak satışa sunuldu.

27 Mart 2021 Cumartesi 14:41
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“Unutulmaz yolculukların hüzünlü gezgini”

Kitabın dağıtıcısı Khora Kitabevi’nden yapılan açıklamada, Sarmal Kitabevi'nden çıkan kitabın gelirinin, salgından zarar gören kişilere Rotary Kulübü aracılığıyla bağışlanacağı belirtildi ve kitabın, Khora Kitabevi ve diğer kitapçılardan edinilebileceği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Besim’in kitabı, amazon, idefix, kitabinabak, kitapyurdu ve dr.com sitelerinden de temin edilebilir.

Açıklamada şunlar aktarıldı:

“Bir seyahat kitabı olan eser, Besim’in ‘kendi yarattığımız küçük kültürel gettolarımız dışına çıkıp başka kültürlerin merkezine yaptığı yolculukları’ konu alıyor. Bir yandan geleneklerine ve kültürüne sıkıca bağlanırken diğer yandan dünyayı gezerek farklı kültürler arasında köprü kurmanın yollarını arayan yazar, ‘Bir toplumu toplum yapan ortak tarih ve kültür belleğidir ve elbette geleceğe dair yine ortak hayalleridir’ diyor.”

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