Urcan Vangöl anıldı

Çetinkaya’nın 20. Başkanı Urcan Vangöl ölümünün dokuzuncu yılında dün kabri başında anıldı.

Urcan Vangöl’ün Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törene Urcan Vangöl’ün ailesi, sevenleri ve spor camiasından kişiler katıldı. Törende konuşan Çetinkaya Kulüp başkanı Bülent Dizdarlı, Vangöl’ün herkes tarafından sevilen sayılan ve kimseyi incitmemeye özen gösteren bir karakteri olduğunu söyledi.

Dizdarlı Vangöl’ün Çetinkaya’nın en zor dönemlerinde başkanlığını üstlenerek kulübe hizmetler vediğini belirterek onun adına kurulan akademide de şu anda Çetinkaya’nın geleceğinin yetiştiğine vurgu yaptı. Dizdarlı Vangöl’ün unutulmayacağını herzaman hizmetleri ile anılacağını belirterek bir kez daha rahmet diledi. Tören duaların okunmasıyla son buldu.