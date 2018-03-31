“Üret, Tanıt, Kazan”

İlkokul dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilere yönelik yarışmaya 27 Nisan’a kadar başvuru kabul edilecek.

Yarışmada birinciye laptop, ikinciye tablet ve üçüncüye de dijital fotoğraf makinesi ödül olarak verilecek. Mansiyon ödüllerinin de olduğu yarışmanda dereceye girenler 21 Mayıs’ta açıklanacak. Ödül töreni 25 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam bölümünden yapılan açıklamaya göre, yarışmayla ilgili detaylı bilgi Koopbank’ın www.koopbank.com internet sitesinden veya 0533 871 6006 numaralı telefondan alınabilecek.

Üretim bilinci oluşturmak, çocukların hayallerini açık ve etkili şekilde ifade etmeleri için düzenlenen yarışmanın bu yıl 2’ncisi yapılıyor.