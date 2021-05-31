Üretici Başkent’e iniyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, birlik adına yaptığı yazılı açıklamada bugün saat 10.00’da, toplumsal mücadele için sokağa ineceklerini duyurdu. Naimoğulları, tüm üretici ve sivil toplum örgütlerine de eyleme katılarak ortak mücadele etme çağrısında bulundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Yolun sonu görüldü; hayvan üreticisi ve yetiştirici sokağa çıkıyor. Pazartesi yapılacak eylem için tüm üretici ve sivil toplum örgütlerine çağrı yapıyoruz. Bu mücadele toplumsal mücadeledir. Bu mücadele bitmez tükenmez zamlara karşı mücadeledir. Bu mücadele var olma mücadelesidir. Bu mücadele gelecek mücadelesidir. Bu mücadele ekmek, emek ve alın terinin mücadelesidir. Bu mücadele toplumu idare edemeyen beceriksizlere karşı yapılan mücadeledir.”

Naimoğulları, “Hayvancı sadece kendinin geleceği için değil, bu sektörden ekmek yiyen en az 60 bin kişi ve halkımızın geleceği için bu mücadeleyi başlatmıştır. Ne üreticinin, ne esnafın, ne asgari ücretlinin ve ne de halkın dayanacak gücü kalmıştır. 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan eyleme tüm üretici örgütlerini ve sivil toplum örgütlerini birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz” dedi.

Eylemciler, pazartesi saat 10.00’da, Gönyeli ve Hamitköy çemberlerinde buluşarak Tarım Bakanlığı’na yürüyecek.