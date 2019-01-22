Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google Asistan değişti! İşte yeni gelen müthiş özellikler
Google Asistan değişti!
Kanlı Ay tutulması başladı!
Kanlı Ay tutulması başladı!
E-postanıza dikkat edin! Gmail hacklendi...
E-postanıza dikkat edin!
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
banner40

Üretici Örgütleri ve Kooperatif Modellerinin Fonksiyonları semineri düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi işbirliğinde, Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) uzman desteğiyle, “Üretici Örgütleri ve Kooperatif Modellerinin Fonksiyonları” konulu seminer düzenleniyor.

22 Ocak 2019 Salı 13:26
Üretici Örgütleri ve Kooperatif Modellerinin Fonksiyonları semineri düzenleniyor

banner41
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, seminer 24 Ocak Perşembe günü saat 08.30’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın konferans salonunda yer alacak.

Seminerde, kooperatiflerin fonksiyonları, organizasyon ve yönetimleri, üyelere karşı yükümlülükleri, iç ve dış denetim sistemleri, dolandırıcılık karşıtı mekanizmaları, tarım kooperatiflerinin avantajları, devlet yardımları ve sektörel destekler konularında sunumlar yapılacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SeminerTarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıABHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi kilise sular altında
Tarihi kilise sular altında
Sigara denetimlerine devam ediliyor
Sigara denetimlerine devam ediliyor
Şahali: “KKTC kendi giderlerini karşılayacak duruma geldi”
Şahali: “KKTC kendi giderlerini karşılayacak duruma geldi”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim