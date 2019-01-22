Seminerde, kooperatiflerin fonksiyonları, organizasyon ve yönetimleri, üyelere karşı yükümlülükleri, iç ve dış denetim sistemleri, dolandırıcılık karşıtı mekanizmaları, tarım kooperatiflerinin avantajları, devlet yardımları ve sektörel destekler konularında sunumlar yapılacak.
Üretici Örgütleri ve Kooperatif Modellerinin Fonksiyonları semineri düzenleniyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi işbirliğinde, Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) uzman desteğiyle, “Üretici Örgütleri ve Kooperatif Modellerinin Fonksiyonları” konulu seminer düzenleniyor.
22 Ocak 2019 Salı 13:26