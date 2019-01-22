Üretici Örgütleri ve Kooperatif Modellerinin Fonksiyonları semineri düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi işbirliğinde, Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) uzman desteğiyle, “Üretici Örgütleri ve Kooperatif Modellerinin Fonksiyonları” konulu seminer düzenleniyor.