Üretici üretimin daha iyi olacağı umudunda!

Üzüm ve üzüm ürünleriyle ön plana çıkan Mehmetçik’de üretim ve pazarlamanın daha iyi yapılması için Kooperatif yeniden canlandırıldı.

Karpaz Üzüm Şarap Alkollü İçki Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mehmet Ziya Tolgan, kooperatifin projeleri hakkında bilgi vererek, üzüm bağlarında daha çağdaş bir sisteme geçtiklerini söyledi.

Üzüm yaprağının da büyük ilgi gördüğünü ve satışlarının iyi gittiğini anlatan Tolgan, bölgede sofralık üzümün yanı sıra köfter, üzüm sucuğu, zivaniya ve şarap da yapıldığını anlattı.

Mehmetçik’de üzüm bağları bulunan Halil Hepşen de yeniden faaliyete geçen kooperatifle birlikte üretimin daha iyi olacağını söyleyerek, bölgede üretilen üzüm ve üzüm ürünlerinin Bafra’da bulunan otellere pazarlanabileceğini anlattı.

Hepşen, vatandaşların en fazla sultani üzümün yaprağını tercih ettiklerini ifade ederek, bağları bulunan ve üzüm üretimiyle uğraşan kişilerin ise genelde siyah üzümün yaprağını sarma yapmak için seçtiklerini söyledi.

Siyah üzümün yaprağının daha aromatik bir kokusu ve tadı bulunduğunu ifade eden Hepşen, yapraktan nasıl salamura yapıldığını da anlattı.

(BRT)