Üretici ve Esnaf icraat bekliyor

Yeni Bakış gazetesinden Deniz Abidin'in haberine göre; dörtlü koalisyonun bir an önce kurularak icraatlarına başlaması gerektiğine vurgu yapan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, “Başarısız olmama gibi bir lüksleri yoktur. Dörtlü koalisyon demokratik bir yönetimle ülkeyi kalkındırmalı ve yolsuzluklara hesap sormalıdır” diye konuştu.

“Zaman kaybedecek lüksümüz yoktur”

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, kazanan milletvekillerinin bugün Meclis’te yemin edeceğine atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini bir milletvekiline vereceğini söyledi. Naimoğluları, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın zaman kaybetmeden hükümeti dörtlü bir koalisyon için görüşmeleri sürdüren CTP-DP-TDP ve HP’ye vermesi gerektiğini belirtti. Naimoğluları, cumhurbaşkanının hükümeti kurması için ilk yetkiyi UBP’ye vermesi durumunda daha çok zaman kaybedileceğini belirterek, partilerin önceden UBP ile bir hükümet kurmayacaklarını açıkladıklarını ve bunun bilindiğini kaydetti.

“Bütçe henüz geçmedi”

Naimoğluları, “15 gün daha kaybedecek bir lüksümüz yoktur” diyerek, bütçenin henüz geçmediğini anımsattı. Naimoğluları, köylünün ve üreticinin alacaklarını beklediğini belirterek, hayvancı, çiftçi ve üreten birçok kesimin devletten alacağının beklemekte olduğunu söyledi. Naimoğluları, Maliye Bakanlığı müsteşarının sağlık alanında ilaç alımının olmadığını ortaya koyduğunu hatırlatarak, birçok ödemenin beklemekte olduğunu kaydetti. Naimoğluları, ciddi anlamda sıkıntılı bir süreçte olunduğuna dikkat çekerek, istikrarlı bir hükümetin kurulup kurulmayacağı konuşulur ve tartışılır olduğunu söyledi.

“Akıncı 15 gün daha beklemesin”

Naimoğluları, 7 Ocak seçiminin ardından dörtlü bir koalisyon için dört partinin de uyum içinde anlaştığını belirterek, hükümetin bu doğrultuda kurulacağı aşamasına gelindiğini söyledi. Naimoğluları, “Akıncı, UBP’ye hükümeti kurma yetkisini verip, 15 gün daha bekleyeceğine, ciddi anlamda anlaşmada sonuca varmak üzere olan dört partiye vermesi daha doğru olur. Hükümet hızlı bir şekilde kurulsun, akabinde bütçe onaylansın. Bunun tamamlanması mart başını bulacaktır” diye konuştu.

Naimoğluları, hükümeti kurmaya çalışan dört partinin istikrarlı olamama gibi bir şanslarının olmadığını da belirterek, “Kalıcı reformlara, iş yapacak icraatlara imza atmazlarsa başka şansları yoktur” dedi.

“Dörtlü koalisyon yolsuzluklara hesap sormalı”

Naimoğluları, şöyle devam etti, “Ciddi bir şekilde hükümeti yönetmek, halka hizmet vermek, icraatları yoluna koymak zorunlulukları vardır. Özellikle icraat hükümeti olma aşamasında birçok konuda alternatif işler yapacaklarına ben inanıyorum. Dörtlü koalisyon hükümeti kısa bir sürede bozulursa UBP tek başına hükümete gelebilir. O nedenle bunun farkında olduklarını düşünüyorum ve bu şanslarını da iyi değerlendireceklerini biliyorum. Manifestoları ortadadır. Özellikle yolsuzluklara hesap sorma konusundaki duyarlılıklarını da ortaya koyarak icraat yapacaklarına inanıyorum. Uzun soluklu bir hükümet olacağına inanıyorum.”

KTEZO Başkanı Kanber:

“Koalisyonlar başarısızlık anlamına gelmez”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO ) Başkanı Mahmut Kanber de, dörtlü koalisyon üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, dünyanın birçok yerinde hükümetlerin koalisyonlarla yönetildiğini söyledi. Kanber, bir önceki hükümetin iki koalisyon partisi ve dört bağımsız milletvekili ile kurulduğunu anımsatarak, bu yapının 2 yıl sürdüğünü söyledi.

Kanber, koalisyonların başarısızlık anlamına gelmediğine dikkat çekerek, kurulacak olan hükümetin işinin çok da kolay olmadığını kaydetti. Kanber, vatandaşın birçok gerçekleşmesini beklediği reformların olduğunu anımsatarak, ekonominin önümüzdeki bir yıl için kayıp olmaması için icraat beklediğini söyledi. Kanber, hükümetin bir an önce kurularak yeni planlamalarla iş hayatının da önünü açacak şekilde icraata başlaması gerektiğini kaydetti.

“Dörtlü koalisyon demokratik bir yönetim doğuracak”

Kanber, hükümeti kurmaya çalışan partilerin programlarına bakıldığında topluma hizmet edecek programların olduğunun görülmekte olduğunu belirterek şunları söyledi, “Her partinin programına uygun bir model oluşturularak topluma hizmet verilmesi gerekmektedir. Hep birlikte bir mücadeleye girilecektir. Önümüzde dörtlü bir koalisyon olması belki de daha demokratik bir yönetim doğuracaktır. Tek partili dönemleri de bu ülke gördü. Dörtlü koalisyonla toplumu daha da kucaklayıcı bir yapıyla icraatlar yerine getirilebilir. Halka çıkar sağlanması konusunda dörtlü koalisyonu ben daha çok pozitif görüyorum. Bu bir milat olmalıdır. Seçmenin zaten tek başına hiçbir partiye yetki vermediğini belli etti.”

Kanber, “Kurulacak olan hükümetin yansıması olarak istikrarın ortaya çıkmasıyla hem ekonomi kalkınacak hem de küçük esnaf da zaman diliminde toparlanacaktır” diyerek, hayat pahalılığının toplum üzerindeki etkisini en aza indirmenin gerekli olduğunu kaydetti.