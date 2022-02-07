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Üreticilere önemli duyuru!

Tarım Dairesi Mühendisleri ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mühendisleri tarafından yapılmış olan tahıl arazi kontrollerinde, mevcut iklim koşullarına bağlı olarak özellikle aşırı yağış almış bölgelerde fungal yaprak leke hastalıkları, ekimle verilen azotta yıkanmalar ve düşük oranda Ekin Güvesi (Sirividi) tespit edildi.

07 Şubat 2022 Pazartesi 13:45
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Üreticilere önemli duyuru!
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Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Tarım Dairesi Mühendisleri ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mühendisleri tarafından yapılmış olan tahıl arazi kontrollerinde, mevcut iklim koşullarına bağlı olarak özellikle aşırı yağış almış bölgelerde fungal yaprak leke hastalıkları, ekimle verilen azotta yıkanmalar ve düşük oranda Ekin Güvesi (Sirividi) tespit edilmiştir.

İklim koşullarına bağlı olarak mevcut hastalık ve zararlıların yayılması halinde, sap ve dane hasadında kayıplara yol açabileceği riski göz önünde bulundurularak, üreticilerin ekim yaptıkları tahıl alanlarını kontrol etmeleri ve ihtiyaç halinde ilaçlama için uygun şartlarda gerekli ilaçlamaları yapmaları veya varsa gübre eksikliklerinin giderilmesi için yeterli miktar gübre verilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

​Kullanılabilecek ilaçlarla ilgili bilgi almak için üreticilerin bölgelerindeki tarım dairelerine başvurmaları veya Tarım Dairesi internet sitesinden (tarimdairesi.gov.ct.tr) kullanılabilecek ilaçlar hakkında bilgi edinmeleri önemle rica olunur.

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