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Üreticileri bilgilendirme çalışmaları bu hafta Serdarlı’da

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Serdarlı köyü ile sürdürüyor.

26 Eylül 2017 Salı 10:49
Üreticileri bilgilendirme çalışmaları bu hafta Serdarlı’da

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Serdarlı köyü ile sürdürüyor.

Bu çerçevede yarın saat 16:00’da Serdarlı Spor Kulübü önünde üreticilerle buluşup tarlaları ziyaret edilerek yerinde tavsiyelerde bulunulacak .
Akşam Saat 20:00’de de yine Serdarlı Spor Kulübü’nde ‘‘Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile Zeytin yetiştiriciliği konularında Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verilecektir.

Daireden yapılan açıklamada tarla günü ve gece eğitiminin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu ifade edildi.

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