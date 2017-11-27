Üreticileri bilgilendirme eğitimleri devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Serdarlı’da gerçekleştirecek.

Bu çerçevede, 29 Kasım Çarşamba günü saat 14:00’de Derviş Kanarya’nın zeytin bahçesinde Zeytin Budama ile ilgili tarlada uygulamalı eğitim verilecek.

Aynı akşam Saat 19:00’da Serdarlı Spor Kulübünde Zeytin Yetiştiriciliği ile Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı konularında Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından üreticilere eğitim verilecektir.

Daireden yapılan açıklamada tarla gününün ve gece eğitiminin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu ifade edildi.