Üreticinin emeklerini çaldılar

Hırsızlar 600 kg nar, torbalarca mandalinna, soğan, limon , portokal ve erikte çalmış.

Polisten hırsızlıkla ilgili verilen detaylar şu şekilde:

25.09.2022 tarihinde, Güzelyurt’ta meydana gelen ürün hırsızlığı (600 kg. nar) çalınması ile ilgili olarak poliste tutuklu bulunan Z.K.(E-44) ve T.K.(E-22)’nin yapılan ileri sorgulamasında, 2021-2022 yılları arasında Z.K.’nin, M.T.(E-47) ile birlikte Güzelyurt bölgesinde bulunan muhtelif narenciye ve nar bahçeleri içerisinden; toplam 40 torba nar, 32 torba mandalina, 10 torba soğan, 15 torba limon, 13 torba portakal ve 25 kasa eriği çaldıkları tespit edilmiştir. M.T.(E-47) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.