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Üreticiye 47 milyon ödendi

Maliye Bakanı Oğuz, üreticilere 47 milyon TL kaynak aktarımının yapıldığını belirtti...

23 Eylül 2021 Perşembe 11:32
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Üreticiye 47 milyon ödendi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, küçükbaş hayvan yetiştiricisine, hayvan başı destek ödemelerinin ve üreticilere Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri için kaynak aktarımının yapıldığını belirtti.

Bakan Oğuz, “2021 yılı Küçükbaş Hayvan başı İkinci ile Doğrudan Gelir Desteği 1.ci kısım Ödemeleri” için toplamda 3877 küçükbaş hayvan yetiştiricisine, 290 bin 710 adet küçükbaş hayvan karşılığında 21 milyon, 143 bin, 755 TL ve tahıl, yem bitkileri, narenciye alanları için 8626 üreticiye de, ‘2021 Yılı Birinci Kısım Ödemesi’ olarak, 26 milyon, 208 bin, 996 TL, 69 kuruş olmak üzere toplamda 47 milyon, 352 bin, 751 TL, 69 kuruş kaynağın Tarım ve Doğal Kaynak Bakanlığı’nın hesabına aktarıldığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz
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