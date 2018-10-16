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Üreticiye önemli duyuru!

16 Ekim 2018 Salı 16:32
Üreticiye önemli duyuru!

2017–2018 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yapılan tahıl ( arpa, buğday yulaf, tritikale), hasıllık, baklagil, nadas, sebze, narenciye, meyve ağacı, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç beyanları için hazırlanan askı listeleri köy ve üretici bazında ürün köyünde askıya alındı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikameti olmayan köylerin askı listeleri, Genel Tarım Sigortası Fonu ve/veya ilgili Tarım Daire’lerinde görülebilir.

İtirazlar bugünden itibaren, 24.10.2018 tarihine kadar 10 TL. karşılığında alınacak.

Açıklamada, itirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuru da belirtildiği kaydedilerek, itirazlar’ın kaza ve/veya bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu binasında alındığı ifade edildi.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacağı da kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
üreticiHaberKKTC
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