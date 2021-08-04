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Üreticiye tazminat ödenecek

Genel Tarım Sigortası Fonu 31 Aralık tarihine kadar belirlenen fiyatlarla üreticiyi tazmin edecek...

04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:25
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Üreticiye tazminat ödenecek

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında , Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü nün 8'inci maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca , Genel Tarım Sigortası Fon Yönetim Kurulu’nun önergeye ekli 34/2021 numaralı kararına atfen büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanları zarar gören hayvan üreticilerinin, 1 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aşağıdaki tabloda belirtilen kıstaslar üzerinden "2000 Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü " kuralları çerçevesinde tazmin edilmelerine karar verdi.

Son Güncelleme: 04.08.2021 17:02
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