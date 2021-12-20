Üretim durdu, satılacaklar bitti

Ülke kepenk kapattı.

Çünkü en sonunda paramızı pul ettiniz.

Üretim nasıl mı olur ?

Akıl ve bilimle yönetilirse huzur olur.

ÜRETİM olur.

Üretici tarlaya buğdayını ekecek, mazot, gübre ilaç almış başını gitmiş.

Üretmek sürdürülebilir olmaktan çıkmış.

Üretmeden hiç bir toplum ayakta kalamaz.

Üretmek, çalışmak, kazanmak ve ülkemizi kalkındırmak istiyoruz.

Geleceğe kaygıyla değil güvenle bakmak,

Yeteneklerini geliştirecek eğitimi almak,

Yarışmak değil paylaşmak,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin'de çalışmak ve

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin'de üretmek istiyoruz.