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Üretim durdu, satılacaklar bitti

Duygu Zengin'in bugünkü köşe yazısı...

20 Aralık 2021 Pazartesi 10:12
58 Okunma
Üretim durdu, satılacaklar bitti
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Ülke kepenk kapattı.
Çünkü en sonunda paramızı pul ettiniz.
Üretim nasıl mı olur ?
Akıl ve bilimle yönetilirse huzur olur.
ÜRETİM olur.

Üretici tarlaya buğdayını ekecek, mazot, gübre ilaç almış başını gitmiş.
Üretmek sürdürülebilir olmaktan çıkmış.
Üretmeden hiç bir toplum ayakta kalamaz.
Üretmek, çalışmak, kazanmak ve ülkemizi kalkındırmak istiyoruz.
Geleceğe kaygıyla değil güvenle bakmak,
Yeteneklerini geliştirecek eğitimi almak,
Yarışmak değil paylaşmak,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin'de çalışmak ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin'de üretmek istiyoruz.

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