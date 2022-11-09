"Üretim için sermayeden çok kararlılığa ihtiyaç var"

KKTC'de büyük bir potansiyel ve yapılacak çok iş olduğunu kaydeden Oktay, yaptıkları protokol ve sözleşmelerde kadın girişimcilere her zaman yer verdiklerini ve üretime sonuna kadar destek vereceklerini ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel de, hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti ile yapacakları iş birlikleri ile daha hızlı yol alarak, kadın girişimcileri daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Temaslarda bulunmak ve toplu açılış törenlerine katılmak üzere adada bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve eşi Hümeyra Şahin Oktay, Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) İş Kadınları Derneği (İKD), Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K Koop) ile bir araya geldi.

Yeşilyurt'ta Pendaya Eko Garden'da "Kadın girişimcilerle ve üreticilerle buluşma" adıyla düzenlenen ve derneklerin tanıtıcı stantları ve ürünlerinin de yer aldığı kahvaltılı etkinlikte, Başbakan Ünal Üstel ve eşi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve eşi, Ulusal Birlik Partisi milletvekili Resmiye Canaltay, dernek başkanları ve üyeleri yer aldı.

Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı girişte karşıladı. Ardından Üstel ve Oktay, stantları gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.

-TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'yi üreten, kendi ürettiklerini ihraç eden bir refah adası olarak görmek istiyoruz ve bunun için çok emek harcıyoruz"

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, KKTC'ye geldiklerinde kendilerini evlerinde hissettiklerini, KKTC'ye gelmek ve Türkiye'de bir bölgeyi ziyaret etmek arasında bir fark görmediklerini kaydetti.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi başta olmak üzere 85 milyonun selamını getirdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herhangi bir konuda başarılı olunabilmesi için mutlaka kadınların ve gençlerin dahil edilmesi gerektiğine inandığını ve herhangi bir alanda kadın temsiliyetinde eksiklik gördüğünde bunu ifade ettiğini söyledi.

Oktay, KKTC'ye baktıklarında sadece bir ada görmediklerini, adanın çok ötesinde, Doğu Akdeniz politikalarının olmazsa olmazı, Kıbrıs'ı Türkiye'nin güvenliği için, Türkiye'yi de Kıbrıs'ın güvenliği için ayrılmaz bir bütün olarak gördüklerini kaydetti.

Bunun da ötesinde Kıbrıs'a baktıklarında kendiyle ayakları üzerinde duran, üreten, sadece üretmekle kalmayıp ürettiklerini ihraç eden bir refah adası görmeyi istediklerini söyleyen Oktay, bunun için çok emek harcadıklarını ifade etti.

Oktay, bir dönüşümü gerçekleştirmek ve üretime dayalı dimdik ayakta duran bir yapının gerçekleştirilmesi için mutlaka kadınlar ve gençlerin dahil edilmesi gerektiğine değindi.

-Başbakan Üstel: "Türkiye ile iş birliğiyle kadın girişimcileri daha ileri götüreceğiz"

Başbakan Ünal Üstel de, davetlerine icabet ettikleri için Fuat Oktay ve eşine teşekkürlerini ileterek, böyle bir etkinlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Üstel, Kıbrıs Türk kadınının dernek ve kooperatiflerin kurulmasından önce el işlerini ve ürünlerini evde yaparak, Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmaya; kendilerinin ise hükümet olarak bu ürünleri alıp, misafirlerine hediye ederek destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Üstel, zaman içerisinde kurulan dernek ve kooperatiflerle, kaybolmaya yüz tutmuş eserlerin ortaya çıktığını belirterek, girişimcileri hükümet olarak can-ı gönülden destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini aktardı.