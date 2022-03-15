Künye
Kıbrıs 11
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo...
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...
Engelli kıza tecavüz!
Engelli kıza tecavüz!
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Bar işletmecisi ağır yaralı!

Üretim mi?

Fırat Borak'ın köşe yazısı...

15 Mart 2022 Salı 10:37
68 Okunma
Üretim mi?
banner108

Üretelim de, neyle üretelim? Devlet tarafından üreticiye verilen tüm desteklerin şuan ki hayat pahalılığına göre endekslenmesi gerekirken, günün koşulları göz ardı ediliyor.

Geçen hafta, ‘’Ziraat Mühendisleri Odası’’ bir konuda açıklama yaptı. Bana göre çok da önemli.

Su kuyuları kullanarak tarım hayvancılık, sebze ve meyve yetiştiren üreticilerin 1 KWS elektrik kullanım bedeli 0,92 kuruş iken, 2,75 TL’ye çıktı. Bu artışa rağmen, devletin üreticiye verdiği destek 0,10 kuruş olarak kaldı.

Elektrik kullanım bedelleri artarken, sebze-meyve üreticisine, tarım hayvancılık yapan çiftçiye destek vermezseniz, üretim bitecek.

Veya bugün pazarlara yansıyan fiyatların iki, hatta üç katına çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Bugün itibari ile salatalık pazarda 39,99 TL civarında satılıyor. Yine temel tüketim sebzelerinden domates 40 TL’nin üstüne çıktı.

Allah aşkına üretici neyi, nasıl üretecek? Fiyatlar aldı başını gidiyor.

İşsizlik, ekonomik daralma, fiyat artışları, zamlar ve üretim sıkıntısı.

Acil eylem planı yapmalıyız.

İşte tam burada yerel yönetimlerin önemi ve kararlı adım atması ortaya çıkıyor.

Her köy, mahalle, sokak için acil eylem planı hazırlanmalı. Üretimden tüketime tüm envanter ortaya çıkmalıdır.

Nerede, nasıl ve ne şekilde üretim yapılacaksa acilen ortaya çıkmalıdır. Başka türlü bu işin içinden çıkamayız.

Bunu devlet ve yerel yönetimler ortak çalışma ile ele almalıdır.

Burada en büyük şans, KKTC de kurulan tüm meslek odalarının müthiş donanımlı insanlardan oluşmasıdır. Meslek odalarının görüş ve önerileri yol haritası çizmektedir.

Bilimsel veriler doğrultusunda hareket etmezsek, üretim daha da aşağılara düşecektir.

Özellikle tarım ve turizm için kırsal bölgelerde adım adım çalışılma yapılmalıdır. Belediyelerin nitelikleri arttırılarak, meslek odaları ile ortak hareket etmeleri sağlanmalıdır.

Her bölgeye Üniversite açmadan önce, ilgili Üniversitelerin AR-GE birimlerini oluşturmak ve bu şekilde halkın bilinçli tarım, hayvancılık, turizm, ekonomik atılımlar yapmasına öncülük yapılmalıdır.

Üniversiteler, Meslek Odaları, Devlet Kurum-Kuruluşları, Belediyeler. Aynı masaya oturdukları an, birçok şey yoluna girecektir.

İnanın bunlar zor işler değil. Sadece, NİYET!

Daha önce yüzlerce kez YAZDIM. Biz ne istediğimizi bilmezsek, bu devran böyle gider.

Nitelikli, araştıran, üreten, okuyan insanlar olmak zorundayız.

Gençler UYANIN! Bunu biz başaracağız.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de akaryakıt fiyatları değişiyor
KKTC'de akaryakıt fiyatları değişiyor
Sucuoğlu: “Market denetimlerine ben de katılacağım”
Sucuoğlu: “Market denetimlerine ben de katılacağım”
Akaryakıt tüzüğünde değişiklik!
Akaryakıt tüzüğünde değişiklik!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim