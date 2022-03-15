Üretim mi?

Üretelim de, neyle üretelim? Devlet tarafından üreticiye verilen tüm desteklerin şuan ki hayat pahalılığına göre endekslenmesi gerekirken, günün koşulları göz ardı ediliyor.

Geçen hafta, ‘’Ziraat Mühendisleri Odası’’ bir konuda açıklama yaptı. Bana göre çok da önemli.

Su kuyuları kullanarak tarım hayvancılık, sebze ve meyve yetiştiren üreticilerin 1 KWS elektrik kullanım bedeli 0,92 kuruş iken, 2,75 TL’ye çıktı. Bu artışa rağmen, devletin üreticiye verdiği destek 0,10 kuruş olarak kaldı.

Elektrik kullanım bedelleri artarken, sebze-meyve üreticisine, tarım hayvancılık yapan çiftçiye destek vermezseniz, üretim bitecek.

Veya bugün pazarlara yansıyan fiyatların iki, hatta üç katına çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Bugün itibari ile salatalık pazarda 39,99 TL civarında satılıyor. Yine temel tüketim sebzelerinden domates 40 TL’nin üstüne çıktı.

Allah aşkına üretici neyi, nasıl üretecek? Fiyatlar aldı başını gidiyor.

İşsizlik, ekonomik daralma, fiyat artışları, zamlar ve üretim sıkıntısı.

Acil eylem planı yapmalıyız.

İşte tam burada yerel yönetimlerin önemi ve kararlı adım atması ortaya çıkıyor.

Her köy, mahalle, sokak için acil eylem planı hazırlanmalı. Üretimden tüketime tüm envanter ortaya çıkmalıdır.

Nerede, nasıl ve ne şekilde üretim yapılacaksa acilen ortaya çıkmalıdır. Başka türlü bu işin içinden çıkamayız.

Bunu devlet ve yerel yönetimler ortak çalışma ile ele almalıdır.

Burada en büyük şans, KKTC de kurulan tüm meslek odalarının müthiş donanımlı insanlardan oluşmasıdır. Meslek odalarının görüş ve önerileri yol haritası çizmektedir.

Bilimsel veriler doğrultusunda hareket etmezsek, üretim daha da aşağılara düşecektir.

Özellikle tarım ve turizm için kırsal bölgelerde adım adım çalışılma yapılmalıdır. Belediyelerin nitelikleri arttırılarak, meslek odaları ile ortak hareket etmeleri sağlanmalıdır.

Her bölgeye Üniversite açmadan önce, ilgili Üniversitelerin AR-GE birimlerini oluşturmak ve bu şekilde halkın bilinçli tarım, hayvancılık, turizm, ekonomik atılımlar yapmasına öncülük yapılmalıdır.

Üniversiteler, Meslek Odaları, Devlet Kurum-Kuruluşları, Belediyeler. Aynı masaya oturdukları an, birçok şey yoluna girecektir.

İnanın bunlar zor işler değil. Sadece, NİYET!

Daha önce yüzlerce kez YAZDIM. Biz ne istediğimizi bilmezsek, bu devran böyle gider.

Nitelikli, araştıran, üreten, okuyan insanlar olmak zorundayız.

Gençler UYANIN! Bunu biz başaracağız.