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Ürik Asit Yüksekliği Ve Beslenme

Uzman Diyetisyen Aliye Özören'in köşe yazısı...

26 Eylül 2022 Pazartesi 11:21
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Ürik Asit Yüksekliği Ve Beslenme



Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda ürik asit yüksekliğinden ve beslenme ile olan ilişkisinden bahsetmek istedim. Yapılan araştırmalara göre genetik faktörler, aşırı kilo, stres, diyabet, böbrek hastalığı, bazı kanser türleri ve hipotiroidizm gibi durumların varlığında ürik asidin vücudumuzda birikmesine neden olduğu gözlenmiştir. Ancak bütün bunların yanı sıra beslenmenin bu konuda önemli bir rol oynadığı da saptanmıştır.

Peki, beslenme ile ürik asit arasındaki bağ nedir? Ürik asit; pürin içeren besinlerin sindiriminden elde edilen doğal bir atık ürünüdür. Vücudumuz normalde ürik asidi böbreklerimizden idrarla süzebilmektedir. Ancak pürin içerikli besinlerin aşırı alınması doğrultusunda vücudumuz bu yan üründen hızlı bir şekilde kurtulamadığı için kandaki ürik asit seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Vücudumuzda yüksek seviyede bulunan ürik asit varlığında;

1.Eklem ağrıları,

2.Gut hastalığı,

3.Halsizlik ve yorgunluk

4.Nefes darlığı,

5.Kol ve bacaklarda şişme,

6.Böbrek taşı,

7.Böbrek yetmezliği gibi belirtiler meydana gelebilmektedir.

Ürik asit seviyesini düşürmek için ne yapmalıyız?

En önemli adım diyette ürik asit seviyesinin yükselmesine neden olabilecek besinleri sınırlandırmaktır. Yani pürin açısından zengin besinlerden kaçınmak bizim için çok önemli bir adımdır.

Peki, pürin bakımından zengin kaynaklar nelerdir? Kısaca bir göz atalım.

Sakatatlar (ciğer, yürek, dalak, böbrek, vb.), küçük balıklar (hamsi, sardalye, alabalık, vb.), sucuk, salam, sosis, midye, karides, istiridye, nohut, mercimek, fasulye gibi baklagiller ve mayalı gıdalardan uzak durulmalıdır. Yukarıda bahsettiklerim kadar zengin olmasa da kümes hayvanları, büyük balık ve kırmızı etlerin tüketimi de sınırlandırılmalıdır.

Bunlarla birlikte kilo vermek bizler için çok faydalı olacaktır.

Bol bol su içmek diğer önemli maddeler arasındadır.

Ve tabii ki alkolden de uzak durmamız gerekmektedir. Çünkü bira gibi bazı alkollü içeceklerin pürin bakımından zengin olduğunu unutmamalıyız.

Sağlıkla kalın.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

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