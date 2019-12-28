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Uruguay'da yaklaşık 6 ton kokain ele geçirildi

28 Aralık 2019 Cumartesi 17:00
Uruguay'da yaklaşık 6 ton kokain ele geçirildi

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da güvenlik güçleri yaklaşık 6 ton kokain ele geçirdi. 

BBC'nin haberine göre, donanma ve gümrük yetkilileri, Montevideo Limanı'nda 4 soya unu konteynerinde gizlenmiş 4,4 ton kokain buldu. Konteynerlerin, Togo'nun başkenti Lome'a gönderilmesinin planlandığı belirtildi. 

Yerel basındaki haberlerde, limandaki keşfin ardından bir çiftlikte de 1,5 ton kokain ele geçirildiği kaydedildi. 

Uruguay'ın, giderek Latin Amerika'dan Afrika ve Avrupa'ya uyuşturucu ticaretinin geçiş noktası olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Uruguay
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