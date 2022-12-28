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Ürün Solyalı: 3+1'e karşı yarıştık

Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin yerel seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin üstün bir başarı göstermediği açıklamalarına ilk cevap, CTP Milletvekili Ürün Solyalı'dan geldi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 14:14
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Ürün Solyalı: 3+1'e karşı yarıştık



ÖZEL HABER - Pelin Yükselay

Gündem Kıbrıs'ta Bahar Sancar'ın sorularını yanıtlayan Solyalı, bu değerlendirmeyi 'gerçeklerden uzak' olarak nitelendirerek, UBP'nin ittifağa gittiğini anlattı, Cumhurbaşkanı Tatar'ın da tarafsızlık ilkesine aldırmadan, partisine destek verdiğini kaydetti. 

'CTP 3 artı 1'e karşı bu seçime tek başına girdi' diyen Solyalı, 'milli dava üzerinden yürüyerek seçimi kazanmaya çalıştılar' diye konuştu.

'Üçlü ittifak kaybetti' diyen Solayı, konuyla ilgili sözlerini şöyle sonlandırdı:

"En çok değer verdikleri Mağusa'yı kaybettiler. Girne'yi Lefkoşa'yı alamadılar. CTP üstün bir başarı sergilemedi demek bu tabloda gerçeklerden uzak. Belediye Meclis üyeliklerinde de yüzde 40 oy aldı CTP. Bu duygudan da gerçekten de öte bir açıklamadır"

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Zorlu TöreCumhuriyetçi Türk PartisiCTPÜrün SolyalıSeçimYerel Seçimİttifak
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