Ürün Solyalı: Ara seçim yerine erken genel seçim olmalı

ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı. Solyalı, Haziran ayında bir kişi için ara seçime gitmek yerine, erken bir genel seçim yapılması gerektiğini söyledi…

Hükümetin sadece yerel seçimleri kaybetmediğini aktaran Solyalı, “Hükümet doğru ekonomi, sağlık ve eğitim politikalarını ortaya koyamıyor. Haziran ayında bir ara seçim var. Kudret Özersay’dan boşalan koltuk doldurulmak zorunda. Haziran ayına kadar dayanacak bir hükümet olmadığı görülüyor. Bu hükümet sürdürülebilir bir hükümet hiçbir zaman olmadı. Çünkü hiçbir politik gaileleri ve topluma dönük bir yüzleri yoktur. Toplumda bu seçimde onları cezalandırmıştır ve mesaj vermiştir” dedi.

Solyalı, “Haziran ayında bir kişi için bütün memlekette seçim yapacağımıza, gelsinler erken genel seçimi yapalım. Bugünkü yapıda meclis içinden yeni bir hükümet çıkarabilecek bir aritmetik yoktur. Yeniden kartların dağıtılması gerekiyor. Toplumun CTP’ye güçlü bir destek verdiği seçim yaşanmalı ve bununla hükümette yüzleşmeli. Haziran ayında bir kişi için yapılacak olan ara seçimin erken bir genel seçim halini almasını da önemsiyoruz, tavsiye de ediyoruz, zorlayacağız da. Önümüzdeki günler sıcak günler olacak” şeklinde konuştu.