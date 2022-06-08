Ürün Solyalı: “Maliye artı veriyor”

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CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar’ın hazırlayıp sunduğu A’dan Z’ye’ programına konuk oldu…

“HAYATI ÇEKİLMEZ KILAN ZAM FURYASI İLE KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ”

Ülkede ardı ardına gelen zamlar hakkında konuşan Solyalı, “Hayatı çekilmez kılan zam furyası ile karşı karşıya kalıyoruz. Devlet maliye anlayışı ile ülkeyi yönetmeye devam edecekse, sosyal devlet olma ilkesinden vazgeçmiş demektir. Bizi yönetenler şuna karar vermelidir; sürekli elini vatandaşın cebine sokarak, maliyenin kasasını doldurmaya ya da dengeleme usulünü sürekli bir şekilde gündeme mi getirecek? Yoksa bu zor dönemde maliye belli işleri üzerine mi alacak?” diye sorarak, “Benzine gelen büyük nitelikli zamlar hayatın durma noktasına gelmesine neden olacaktır. Benzine gelen zamdan sonra hayatı daha fazla çekilmez kılacaktır” dedi.

“MALİYE ARTI VERİYOR”

Bugün dövizin yükselmesiyle birlikte Güney Kıbrıs’tan gelen kişilerin alışveriş yaptığını söyleyen Solyalı, “Güney’den ülkemize gelip alışveriş yapılıyor buna karşı KDV’nin de devlete kayması aslında gelirin geldiğini gösteriyor. Bu maliyenin kisvesinde olan bir dengedir. Bu işi anlayan kişilerden öğrendiğimiz kadarıyla Maliye artı veriyor. Maliyenin verdiği artıyı sosyal devlet anlayışı ile hayatı ucuzlatabilecek alana kaydıracak mı, kaydırmayacak mı?” ifadelerini kullanarak Maliye Bakanlığı’nın hayatı ucuzlatması yönünde karar vermesi gerektiğini vurguladı.

“ELEKTRİĞE ZAM GELMESİ YÖNÜNDE BEKLENTİ VAR”

Çok kısa sürede elektriğe de zammın gelmesi yönün de beklentilerinin olduğuna dikkat çeken Solyalı, hayatın pahalılaştırılması ile birlikte vatandaşın alım gücünün daha fazla düşeceğini ve buna bağlı olarak da daha zor günlerin geleceğine işaret etti.