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Ürünlerini değerlendirmek isteyen üreticiler için duyuru

Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik LTD. 2021-2022 narenciye sezonunda ürünlerini değerlendirmek isteyen üreticiler için duyuru yayınladı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 19:06
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Ürünlerini değerlendirmek isteyen üreticiler için duyuru
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Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik LTD. 2021-2022 narenciye sezonunda ürünlerini değerlendirmek isteyen üreticiler için duyuru yayınladı.

Cypfuvex’ten yapılan duyuruda, “Mandora” (king) Mandalin ürününün üreticilerden dalında paketleme kalitesine göre alım sözleşmesi yapılarak 7 Aralık tarihi itibarıyla 2 bin 500 TL/Ton fiyattan ve ileride oluşacak piyasa şartlarına göre imzalanacak sözleşme tarihindeki fiyattan ürün alımı yapılacağı kaydedildi. 

Duyuruda ayrıca, Greyfrut üreticilerinin ürünlerinin Cypfruvex sıkma (usare) tesislerinde değerlendirmek üzere  bin 600 TL/ Ton fiyattan dalında ürün alınacağı belirtildi.

Limon üreticilerinin ürünlerinin Cypfruvex tesislerinde değerlendirmek üzere  bin 200 TL/Ton fiyattan dalında ürün alınacağı da belirtilen duyuruda, ürünlerini değerlendirmek isteyen üreticilerin şirkete telefon ile veya şahsen müracaat edebilecekleri bildirildi. 

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