“Usar belediyeyi devraldığı zaman Lefkoşa’mız bambaşka bir yer olacak”

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LTB eski başkanı Kadri Fellahoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

CTP’nin iddialı bir aday ile Lefkoşalı’nın karşısına çıktığını kaydeden Fellahoğlu, “Adayımızı belirledik. Çok da iyi ve iddialı bir adayımız var. Sıla Usar belediyeyi devraldığı zaman CTP’nin vizyonu ile Lefkoşamız bambaşka bir yer olacak” dedi.

Fellahoğlu, “Sıla Usar bir sağlıkçıdır ama hayatı boyunca ülkesine ve halkına karşı sorumluluk bilinci ile yaşamış bir insandır. Halkımızın uygun görmesi halinde CTP’nin vizyonu ile birlikte Sıla Usar’ı büyük bir başarı öyküsü bekliyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Fellahoğlu, “Sıla Usar tüm parti gücünü arkasına alarak bu seçime girecek. Partimizde çok büyük bir umut ve heyecan yarattı Sıla Usar’ın adaylığı. İnanıyorum ki, Usar, çevreden ve farklı kesimlerden de destek görecektir” ifadelerini kullandı.