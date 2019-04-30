” USAR Games 2019 “un kapanış kokteyli ve ödül töreni dün akşam yapıldı

KKTC Sivil Savunma Başkanlığı ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen “Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Oyunları 2019″un kapanış kokteyli ve ödül töreni dün akşam yapıldı.

Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Saray’ında gerçekleştirilen geceye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ da eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldı.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanı Doç.Dr Ahmet Adalıer gecede yaptığı konuşmada, konseyin kuruluş amaçlarına değindi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç da konuşmasında, ilki 2016 yılında gerçekleştirilen Üniversiteler arası Arama Kurtarma Oyunlarının ses getiren, uluslararası boyuta taşındığını anımsatarak, afet konusunda gençlerin bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Etkinlikte daha sonra Üniversiteler arası Arama Kurtarma oyunlarında görev alan hakemlere teşekkür belgeleri verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da kupa ve madalyaların takdiminin ardından yaptığı konuşmada, organizasyonunun önem ve güzelliğine değinerek, katkı koyanları kutladı ve bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi dileğinde bulundu.

Akıncı oyunlara katılan 17 farklı üniversite gencinin ciddi bir eğitim süreci yaşamasının yanısıra yeni dostluklar da edinerek, gençlerin çok yararlı bir deneyim kazandıklarını ifade etti.

Arama kurtarma faaliyetletinin önemine vurgu yapan Akıncı, felaketin ne zaman geleceğinin bilinmediğini bu nedenle bu tür çalışmaların çok yararlı ve her zaman gerekli olduğunu dile getirdi.

Bu faaliyetlerin devletlerin üzerinde ciddiyetle durması gereken konular olduğuna işaret eden Akıncı, Kıbrıs’ın tarihi de depremlerin var olduğunu ve yakın zamanda ülkede yaşanan sel felaketinde dört gencin yaşamını yitirdiğini anımsattı. (BRT)