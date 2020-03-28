Üslerde çalışan Kıbrıslı Türkler huzursuz

Dikelya üsler bölgesinde çalışan Kıbrıslı Türk polislerin huzursuz olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 40 Kıbrıslı Türk SBA polisinin çalıştığı öğrenilen üsler bölgesinde, huzursuzluk devam ediyor.

Özel izinli olarak çalışmaya devam eden Kıbrıslı Türk polisler, üsler bölgesinde çıkan Koronavirüs vakalarından sonra tedirgin oldukları öğrenildi.

Dolaylı ve dolaysız birçok temaslarının olduğu belirtilen polislerin, işten eve geldiklerinde huzursuz oldukları ve üsler bölgesinde pozitif Koronavirüs vakalarının bulunduğundan dolayı işe gitmek istemedikleri öğrenildi.

Güneyden temizlikçilerin söz konusu bölgeye temizliğe geldiği söylenirken, dolaysız birçok temasın üsler bölgesinde yaşanabileceği ve bulaşmanın artabileceği ifade ediliyor.

İngiliz üsler bölgesinde toplam 4 Koronavirüs pozitif vakası bulunurken, vaka sayısında artış olabileceği de öğrenildi.

ÖDENEKSİZ İZNE ÇIKARILDILAR

Yaklaşık 40 polisin işe gitmeye devam ettiği öğrenilirken, yaşanılan olaylardan ve korkudan dolayı işe gitmeyen Kıbrıslı Türk polislerin de olduğunu belirtildi.

Yönetimin ise ‘işe gelme fırsatı olup da gelmeyenleri’ ödeneksiz izne çıkarttığı söylenirken, birçok çalışanın geçim derdinde düştüğü öğrenildi.

ÖZERSAY ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Dışişeri Bakanı Kudret Özersay 16 Mart günü yaptığı açıklamada İngiliz Yüksek Komiserliği ile temaslarının olduğunu, henüz bir görüş birliğinin ortaya çıkmadığını açıklamıştı.

Özersay’ın açıklaması şu şekildeydi: “Ancak bu arada üslerden bazı kişilerin virüse yakalandıkları bilgisi geldi. Bu şartlar altında üslerde çalışan vatandaşlarımıza çağrım yarın işe GİTMEMELERİ yönündedir.

KKTC’de ikamet eden ve yarın üsler bölgesinde işe gidecek olanlar olursa, ülkemize geri döndüklerinde kendilerine 14 günlük izole olma/evde gözetim altında kalma kuralı UYGULANACAKTIR.

Ancak bizim sizlere tavsiyemiz yarın işinize GİTMEMENİZ yönündedir. Tüm dünyadaki bu salgın ve sonuçları ortadayken kimse sizleri işinizden edemez, kaldı ki İngiliz yetkililer de bu sebeple işinizi kaybetmeyeceğinizi teyit etmektedirler.

Birleşik Krallık hükümetinin bu virüs salgını ile ilgili olarak ortaya koyduğu ve dünyanın pek çok ülkesinden farklı bir yaklaşım vardır ve muhtemelen de bu nedenle Kıbrıs’ta İngiltere ile bağlantılı vakalar fazladır. Rum tarafındaki vakaların bir bölümü ile bizdeki hastalardan KKTC vatandaşı olanların tümü İngiltere bağlantılıdır. Tüm bunlar risk faktörünü daha da artırdığından yarın üsler bölgesindeki işinize GİTMEMENİZ yönündeki çağrımızı yineliyorum.

Yarın İngiliz yetkililer ile bir görüşmemiz daha olacaktır, sizleri gelişmelere göre bilgilendireceğiz.”

Kaynak : Kıbrıs Postası