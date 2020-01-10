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Usman Ali ve Hassan Raja tutuksuz yargılanacak!

10 Ocak 2020 Cuma 17:19
Usman Ali ve Hassan Raja tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da şiddet tehdidi ve darp suçlarından methaldar olan zanlılar Usman Ali ve Hassan Raja, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar. 

   Zanlıların Soygun, Zorla insan kaçırma suçlarını işlemedikleri belirlendi. Olayla ilgili tutuklanan Usman Ali ve Muhammad İrfan Ashraf’ın olayla bağı olmadığı belirlendi. 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlı Hassan Raja’nın 30.12.2019 tarihinde Haspolat’ta borcunu vermediği gerekçesiyle Kashif Манмооd’a “Eğer bana olan borcunu vermezsen seni Rum tarafında kaçırtırım. Orada arkadaşım var. Seni öldürtürüm” diyerek

Şiddet tehdidinde bulunduğunu ve tokatladığını mahkemeye aktardı. Polis,  Usman Ali’nin ise müştekinin elindeki cep telefonunu alarak, kişi üzerinden sirkat suçuyla methaldar olduğunu anlattı.

Polis, zanlı Usman Ali’nin yasal statüsü olmadığını zanlı Hassan Raja’nın ise çalışma izinli olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı  Usman Ali’nin 15 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine zanlı Hassan Raja’nın ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasın haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması 8 bin  TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Usman AliHassan Raja
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