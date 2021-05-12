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Üst Düzey Bakanlık Memuru Çocuğa Cinsel Tacizden Mahkemede

Güney Kıbrıs, üst düzey bir bakanlık yetkilisinin çocuğa cinsel taciz suçundan tutuklanması skandalı ile karşı karşıya.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:06
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Üst Düzey Bakanlık Memuru Çocuğa Cinsel Tacizden Mahkemede

Fileleftheros’un birinci sayfasında yer bulan habere göre, adı belirtilmeyen bir bakanlığın üst düzeyli yetkilisi, sahibi olduğu ve çocukları da çalıştırdığı bir tesiste küçük yaşta çocuğa cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

Nisan ayında meydana gelen taciz olayının şikayet edilmesi ve ifade verilmesi üzerine tacizci memur hakkında Kaza Mahkemesi’nden toplamda 10 gün tutukluluk emri alındı. Başsavcılık emriyle tutuklu yargılanmak üzere davası Yüksek Mahkeme’ye havale edildi. Avukatının devreye girmesi üzerine 100 bin Euro teminat ve seyahat belgelerini polise teslim etmek şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Durumun ilgili bakanlığa dün bildirildiği ve bakanın, Kamu Hizmetleri’ne yazı göndererek ilgili şahsın açığa alınması sürecini başlattığı kaydedildi.

Rum tarafında çocuklara yönelik cinsel taciz suçlarında bu yıl patlama meydana geldiğine dikkat çekilen haberde, polisin ilgili biriminin verilerine dayanılarak geçen yılın ilk 4 ayında 70 olan çocuğa cinsel taciz şikayeti sayısının bu yılın aynı döneminde 100’e ulaştığına dikkat çekildi.

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