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Üst düzey üç polis, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

FETÖ soruşturması çerçevesinde mahkemeye çıkarıldılar...

05 Ekim 2021 Salı 12:54
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Üst düzey üç polis, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı
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Polis Genel Müdürlüğü’nde (PGM) üst düzey üç polis, FETÖ soruşturması çerçevesinde dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve haklarında “geçici olarak görevden uzaklaştırma” kararı alındı.

Lefkoşa Polis Müdür Yardımcısı Vasfi Arkın, Polis Genel Müdürlüğü İdari Polis Amiri Başmüfettiş Kerem Kadiroğulları ve Güzelyurt Polis Müdürü Yardımcısı Bekir Abatay, dün çıkarıldıkları mahkemede, FETÖ soruşturması çerçevesinde “evrakta sahtecilikle” suçlandı.

İddia makamının FETÖ ile ilişkilendirdiği,  Vasfi Arkın, Kerem Kadiroğulları ve Bekir Abatay için mahkeme, 10 bin TL nakdi ve 100 bin TL şahsi kefaletle tutuksuz yargılanma kararı verdi.

Üç üst düzey polis, yargılanmaları devam ettiği için geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak : Haber Kıbrıs https://haberkibris.com/ust-duzey-uc-polis-gecici-olarak-gorevden-uzaklastirildi-1246-2021-10-05.html

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