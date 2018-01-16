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Üst geçitler âlem mekanı oldu!

Lefkoşa'daki üst geçitleri, yayalardan çok içki âlemi yapanlar kullanıyor

16 Ocak 2018 Salı 11:17
Üst geçitler âlem mekanı oldu!
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Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Başkent Lefkoşa’da yoğun araç trafiği olan yollara yapılan üst geçitler, yayaların değil içki âlemi yapanların kullanımında. 

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki üst geçitlerde kırık içki şişeleri mevcut. 

Üst geçidi kullanan bir vatandaş, “İlk basamaktan son basamağa kadar içki şişeleri var. Geceleri bölge pek de tekin olmuyor demek ki. Buraya gelip içki içenler, yarın öbür gün başka şeyler de içer. Biz halk olarak yetkililerin bölgede denetim yapması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

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