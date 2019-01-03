Üst Kademe Yöneticiliği Yasa Tasarısı Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün toplanan Komite, ayrıca “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı.
Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik)Yasa Tasarısı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ve Trafik Dairesi teşkilat yasalarında yer alan müdür kadrolarına paralel Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2’nci maddesinin 2’nci fıkrasına bağlı I’inci cetveline de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Müdürü ile Trafik Dairesi Müdürü kadrosunun eklenmesi amacıyla hazırlandı.
RUH SAĞLIĞI YASA TASARISI
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin bugün görüşmeye başladığı Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şöyle:
KOMİTE ÜYELERİ VE DAVETLİLER
Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Ruh Sağlığı Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerini sundular.
HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan komiteye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, üyeler UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.