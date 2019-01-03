Üst Kademe Yöneticiliği Yasa Tasarısı Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün toplanan Komite, ayrıca “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı.

Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik)Yasa Tasarısı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ve Trafik Dairesi teşkilat yasalarında yer alan müdür kadrolarına paralel Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2’nci maddesinin 2’nci fıkrasına bağlı I’inci cetveline de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Müdürü ile Trafik Dairesi Müdürü kadrosunun eklenmesi amacıyla hazırlandı.



RUH SAĞLIĞI YASA TASARISI



İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin bugün görüşmeye başladığı Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şöyle:





“Ruh sağlığından yoksun kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri politikalarının geliştirilmesini, ruh sağlığından yoksun kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, kişinin sağlıklı yaşama hakkının sağlanması ve toplumun tehlikeden korunabilmesi amacıyla kendi isteği dışında hastaneye yatırılması sırasında veya toplum içinde yaşarken kötü muameleye uğramasının, damgalanarak toplumdan dışlanmasının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmasını ve insanlık onurunun korunmasını, hastaların sevk, yatış ve taburcu işlemlerinin düzenlenmesini, ilgili kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasını, hastaların hastanede tedavi olanaklarından ayırımsız yararlanmalarını, toplum içinde tedavi ve rehabilite edilmeleriyle ilgili hukuki ve idari düzenlemelerin yapılmasını, gerekli kurumların kurulmasını ve bu kurumların denetlenmesini, toplum merkezli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine geçişin sağlanmasını, alkol, madde, tedavi merkezlerinin (AMATEM), çocuk ve ergen psikiyatrisinin ve adli psikiyatrinin uzmanlık alanlarının yasal çerçevesini ve alt yapısının oluşturulmasını sağlamak amacı ile Bakanlığımızca Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı,Türk Tabipleri Birliği, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Ruh Sağlığı Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerini sundular.HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan komiteye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, üyeler UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.