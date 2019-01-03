Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google Chrome kararıyor, görürseniz şaşırmayın!
Google Chrome kararıyor!
Telegram'dan sonra şimdi de Instagram'a büyük şok
Instagram'a büyük şok
Samsung bu kez akıllı ayakkabısıyla geliyor!
Samsung'tan akıllı ayakkabı!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Patlayan Telefon Sahibini Yakarak Öldürdü!
Patlayan Telefon Sahibini Öldürdü!
banner40

Üst Kademe Yöneticiliği Yasa Tasarısı Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini tamamlayıp, oy birliğiyle kabul etti.

03 Ocak 2019 Perşembe 16:48
Üst Kademe Yöneticiliği Yasa Tasarısı Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün toplanan Komite, ayrıca “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı. 

Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik)Yasa Tasarısı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ve Trafik Dairesi teşkilat yasalarında yer alan müdür kadrolarına paralel Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2’nci maddesinin 2’nci fıkrasına bağlı I’inci cetveline de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Müdürü ile Trafik Dairesi Müdürü kadrosunun eklenmesi amacıyla hazırlandı.

RUH SAĞLIĞI YASA TASARISI

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin bugün görüşmeye başladığı Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şöyle:

banner41
“Ruh sağlığından yoksun kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri politikalarının geliştirilmesini, ruh sağlığından yoksun kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, kişinin sağlıklı yaşama hakkının sağlanması ve toplumun tehlikeden korunabilmesi amacıyla kendi isteği dışında hastaneye yatırılması sırasında veya toplum içinde yaşarken kötü muameleye uğramasının, damgalanarak toplumdan dışlanmasının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmasını ve insanlık onurunun korunmasını, hastaların sevk, yatış ve taburcu işlemlerinin düzenlenmesini, ilgili kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasını, hastaların hastanede tedavi olanaklarından ayırımsız yararlanmalarını, toplum içinde tedavi ve rehabilite edilmeleriyle ilgili hukuki ve idari düzenlemelerin yapılmasını, gerekli kurumların kurulmasını ve bu kurumların denetlenmesini, toplum merkezli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine geçişin sağlanmasını, alkol, madde, tedavi merkezlerinin (AMATEM), çocuk ve ergen psikiyatrisinin ve adli psikiyatrinin uzmanlık alanlarının yasal çerçevesini ve alt yapısının oluşturulmasını sağlamak amacı ile Bakanlığımızca Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

KOMİTE ÜYELERİ VE DAVETLİLER
Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Ruh Sağlığı Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerini sundular. 

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan komiteye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, üyeler UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Üst Kademe YöneticiliğiYasa TasarısıKomiteHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sel felaketinin raporu açıklandı!
Sel felaketinin raporu açıklandı!
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Filistinli genç uyuşturucu ile yakalandı
Filistinli genç uyuşturucu ile yakalandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim