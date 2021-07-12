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Üst Komite kararları açıklandı!

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Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeni alınan kararlar açıklandı

12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:31
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Üst Komite kararları açıklandı!

12 Temmuz 2021

SAĞLIK BAKANLIĞI

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Yeni Alınan Kararlar

1 B) ÜLKE RENKLERİNE GÖRE UYGULANACAK KURALLAR

KOYU KIRMIZI;

-             Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

-             KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

-            

KIRMIZI;

-             AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

            Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

            3 Gün Karantina

Not:İngiltere (United Kingdom) ülkesinden gelecek olan aşılı kişiler,  29.07.2021 tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir.  Belirtilen tarihte yeniden değerlendirme yapılacaktır.

-             AŞISIZ;

            Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

-             7 Gün karantina

TURUNCU;

-             AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

            Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

            Karantinasız giriş

-             AŞISIZ;

            Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

            5 Gün karantina.

YEŞİL;

-             AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

            Kısıtlama yok.

-             AŞISIZ;

            Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

GRİ;

-             Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

1 C) GENEL KURALLAR;

  • AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış.

       SINOVAC : 2DOZ

o            BIONTECH: 2 DOZ

o            SINOPHARM: 2 DOZ

o            COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

o            VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

o            COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

o            SPUTNIK V: 2 DOZ

o            MODERNA: 2 DOZ

-             Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

-             Covid-19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin  1 doz RAPEL aşı yaptırmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

•            Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180  gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.  Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir.

•            18 yaş altı çocuklar aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

•            Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

•            Delta varyantının tüm ülkelerde yayılım göstermesi nedeni ile ülkemize gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanabilir. Bu uygulamadan Yeşil Renk ülkelerden gelen kişiler muaf olacaktır.

•            DELTA VARYANTI OLAN ÜLKELER:

-             “DELTA” Varyantı DSÖ tarafından “endişe uyandıran varyantlar (“Variant of Concern”; VOC)” olarak değerlendirmeye alınmıştır. Bu varyantlar;

-             Bulaşıcılığı artmış veya COVID-19 epidemiyolojisini olumsuz yönde etkileyebilecek varyantlar

-             Hastalandırıcılık özelliği artmış olabilecek ya da klinik tabloda değişikliğe yol açabilecek varyantlar veya

-             Halk sağlığı önlemlerinin etkinliğini azaltan ya da mevcut tanı testlerinin, aşı veya ilaçların etkinliğini   azaltabilecek varyantlar; olarak tanımlanırlar.

2.           ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

-             Seviye 1: Test yok, kısıtlama yok

-             Seviye 2 :7 günde bir negatif Antijen veya PCR testi

-             Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük  negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler. 

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.

*Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

* Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.

* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

PCR

ANTİJEN

OTEL  ÇALIŞANLARI

OKUL ÇALIŞANLARI

CASİNO ÇALIŞANLARI

ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞANLARI

MÜZİSYENLER

MARKET / MAĞAZA ÇALIŞANLARI VE TEDARİKÇİLERİ

BAR / CLUB ÇALIŞANLARI

BERBER / KUAFÖR ÇALIŞANLARI

SİNEMA SALONLARI ÇALIŞANLARI

RESTAURANT ÇALIŞANLARI

TAKIM SPORCULARI

CAFÉ ÇALIŞANLARI

YÜZME SPORCULARI

MEYHANE ÇALIŞANLARI

KAPALI SPOR SALONLARI

PASTANE ÇALIŞANLARI

KAPALI ÇOCUK OYUN ALANI ÇALIŞANLARI

KAHVEHANE / KIRAATHANE ÇALIŞANLARI

EĞLENCE/KONSER VE ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ

BANKALAR ÇALIŞANLARI

GECE KLÜPÜ ÇALIŞANLARI

KAMU ÇALIŞANLARI

OFİS ÇALIŞANLARI

DENİZ / GEZİ TEKNELERİNDE ÇALIŞANLAR

İŞÇİ YATI EVLERİ / LOJMANDA KALANLAR

ÜRETİM / FABRİKA ÇALIŞANLARI

TOPLU TAŞIMACILAR

İBADETHANEDE GÖREVLİ KİŞİLER

İNTERNET CAFÉ ÇALIŞANLARI

BET OFİS ÇALIŞANLARI

Not: 6 yaş üzeri öğrenciler 14 günde bir antijen testlerini yineleyecekler

Not: Yukarıda tablodaki sektörler Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen yerlerde PCR veya antijen testlerini yaptıracaklardır.

  1. Girişlerde AŞISIZ kişilerden Antijen veya PCR testi isteyecek sektörler

Otel/casino

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları

Bar  ve Clublar

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları

İnternet kafeler

Bet ofisler

Gece Klübleri

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri

Sinema salonları

Kapalı ve açık spor salonları

Yüzme havuzları

Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları

Açık alanlarda yapılacak müsabakalar

Kapalı spor salonları (fitness, bireysel)

Lunapark, tombala vb. etkinlikler

Toplu yapılacak dans, tören,festival,müzik vb. etkinlikler

İbadethaneler

-Yukarıda belirtilen sektörler girişlerde kişilerden aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR  testi talep edecektir.

-Aşılı kişilerden ve 30-180 gün arasında hastalığı geçirmiş kişilerden antijen veya PCR testi aranmayacaktır.

Son Güncelleme: 12.07.2021 23:54
Anahtar Kelimeler:
Üst KurulSağlık Bakanlığı
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