Üst Komite, yasa kapsamında bulunan komitelerle toplantılarına ara vermeden devam ediyor

BAKANLIK AÇIKLAMASI:

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi haftada bir ve acil durumlar söz konusu olduğunda daha sık toplantılar yapmaya devam etmektedir.

Açılım sürecinde sektörlerin önerilerini alabilmek adına yine yasada belirtilen pandemi sürecinde gündeme bağlı olarak ilgili bakanlık ve sektör temsilcileri ile toplantı yapılmaktadır.

Yasa kapsamında ayrıca Sürveyans Komitesi, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bilimsel ve teknik konularda bilgi vererek önerilerde bulunmaktadır.

Süreç içerisinde Laboratuvar Komitesi de kendi alanlarında yürütülen çalışmaların planlanmasında üst komiteye toplantılar dahilinde bilgiler vermektedir.

Aynı yasa kapsamında kurulan Enfeksiyon Komitesi ulusal politika ve protokolleri belirlemekte, DSÖ, bulaşıcı hastalıklarla ilgili plan ve rehberlerini izleyerek Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bilgisine getirmekte yükümlü olup, çalışmalarına devam etmektedir.