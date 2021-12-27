Künye
Kıbrıs 18
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
Hem kalpazanlık hem de uyuşturucudan tutuklandılar
Hem kalpazanlık hem de uyuşturucudan...
Sahtekarlıkla para temini
Sahtekarlıkla para temini
İkisi de cezaevine gönderildi
İkisi de cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
banner107

Üst Komite, yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararlarını açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararları açıkladı. Kararlara göre evlerde 10 kişinin aynı evde toplanması yasak olacak. Ayrıca, yılbaşı organizasyonlarına aşısız kişiler katılmayacak.

27 Aralık 2021 Pazartesi 10:06
3412 Okunma
Üst Komite, yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararlarını açıkladı
banner108

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yılbaşı kutlamalarına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.

BİR EVDE 10 KİŞİNİN BİR ARAYA GELMESİ YASAK

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda, ev ziyaretlerinin mümkün olduğunca yapılmaması önerildi, bir evde 10 kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu anımsatılarak, bir araya gelenlerin son 72 saatlik negatif PCR veya son 24 saatlik antijen testi yapması gerektiği açıklandı.

Yılbaşı organizasyonlarına sadece aşılı kişilerin katılabileceği vurgulanan açıklamada, “Açık ve kapalı alanların metrekare kurallarına uyularak kişi kabul edileceği” ifade edildi.

AŞISIZLAR ORGANİZASYONLARA KATILMAYACAK

Aşısız kişilerin söz konusu organizasyonlara katılımlarının yasak olduğunu vurgulayan Üst Komite açıklamasında, “Düzenlenecek etkinliklere katılacak aşılı kişilerin son 72 saatlik negatif PCR testleri veya son 48 saatlik negatif antijen testlerini, organizasyon girişinde ibraz etmelerinin gerektiği” vurgulandı.

OKUL, OFİS VE DEVLET DAİRELERİNDE KUTLAMA YASAK

Açıklamada ayrıca, yurtdışından gelen kişilerin ülkeye girişte gösterdikleri testlerin geçerli olacağı ifade edilirken, okullarda, ofislerde ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı etkinliklerinin düzenlenmesinin yasak olduğu da kaydedildi.

BARÇIN: “SONUNA KADAR ARKASINDAYIM AMA KEŞKE DENETLENEBİLİR OLSA”

Öte yandan söz konusu kararları kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan ekonomist, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Devrim Barçın, “Kararları sonuna kadar desteklediğini” belirterek, “Keşke bir de uygulanabilir ve denetlenebilir olsa” dedi.

Son Güncelleme: 27.12.2021 14:00
Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı KutlamalarıÜst Komite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güç-Sen Yarın Tam Gün Greve Gidecek
Güç-Sen Yarın Tam Gün Greve Gidecek
Seçime 6 İlçeden 403 Aday Katılıyor
Seçime 6 İlçeden 403 Aday Katılıyor
Yüksek Seçim Kurulu’ndan Duyuru
Yüksek Seçim Kurulu’ndan Duyuru
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim