Üst Komite, yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararlarını açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yılbaşı kutlamalarına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.

BİR EVDE 10 KİŞİNİN BİR ARAYA GELMESİ YASAK

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda, ev ziyaretlerinin mümkün olduğunca yapılmaması önerildi, bir evde 10 kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu anımsatılarak, bir araya gelenlerin son 72 saatlik negatif PCR veya son 24 saatlik antijen testi yapması gerektiği açıklandı.

Yılbaşı organizasyonlarına sadece aşılı kişilerin katılabileceği vurgulanan açıklamada, “Açık ve kapalı alanların metrekare kurallarına uyularak kişi kabul edileceği” ifade edildi.

AŞISIZLAR ORGANİZASYONLARA KATILMAYACAK

Aşısız kişilerin söz konusu organizasyonlara katılımlarının yasak olduğunu vurgulayan Üst Komite açıklamasında, “Düzenlenecek etkinliklere katılacak aşılı kişilerin son 72 saatlik negatif PCR testleri veya son 48 saatlik negatif antijen testlerini, organizasyon girişinde ibraz etmelerinin gerektiği” vurgulandı.

OKUL, OFİS VE DEVLET DAİRELERİNDE KUTLAMA YASAK

Açıklamada ayrıca, yurtdışından gelen kişilerin ülkeye girişte gösterdikleri testlerin geçerli olacağı ifade edilirken, okullarda, ofislerde ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı etkinliklerinin düzenlenmesinin yasak olduğu da kaydedildi.

BARÇIN: “SONUNA KADAR ARKASINDAYIM AMA KEŞKE DENETLENEBİLİR OLSA”

Öte yandan söz konusu kararları kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan ekonomist, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Devrim Barçın, “Kararları sonuna kadar desteklediğini” belirterek, “Keşke bir de uygulanabilir ve denetlenebilir olsa” dedi.