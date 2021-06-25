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Üst Komitesi yeni tedbirleri açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe uyandıran varyantlar” olarak değerlendirmeye alındığı belirtilen “DELTA Varyantı” ülkelerinden gelen kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın ülkeye girişlerde PCR testleri uygulanacağı açıklandı

25 Haziran 2021 Cuma 19:33
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Üst Komitesi yeni tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, haftanın tüm günleri için 00:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna bağlı olarak, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-21:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-23:30  saatleri arasında hizmetlerine devam edecek. Marketler ise 07:00-23:00 saatleri arasında açık olacak.

Öte yandan, bir süredir günde azami 6 uçuş olarak düzenlenen uçak seferlerine günde azami 10 uçuş olacak şekilde ve günde azami 2 sefer ve her seferde azami 150’şer yolcu bulunan gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 250’şer yolcu bulunacak şekilde düzenleme getirildi.

Ayrıca, Charter seferler ile ülkeye gelip 5 günden fazla kalacak kişiler, 5’inci gün testlerini yinelemeleri kaydı ile kalış sürelerini uzatılabilecekken, Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenmesi talep edilen ek charter seferler Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi olacak.

Haftalık Covid-19 (Karşılaştırmalı) Veri Tablosunun da paylaşıldığı açıklamaya göre, 15 Haziran tarihinde 112 olan yerel vaka sayısı, 22 Haziran tarihinde 175’e yükselerek yüzde 56,25 artış gösterdi. Toplam vaka sayısında yaşanan artış ise yüzde 19,63 olarak kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Delta Varyantı
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