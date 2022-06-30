Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Oğlunu kurtarmak için...
Oğlunu kurtarmak için...
950 Bin euro ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı

Üst Koordinasyon Kurulu bir araya geldi

Üst Koordinasyon Kurulu, Ardahan, Topçuköy, Mersinlik ve Tatlısu bölgelerinde çıkan yangın ve olası yangınların önüne geçilmesi için alınması gereken ilave tedbirleri ve konuyla ilgili yasal mevzuatı ele aldı.

30 Haziran 2022 Perşembe 19:20
0 Okunma
Üst Koordinasyon Kurulu bir araya geldi
banner48

Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısıyla toplanıp, Ardahan, Topçuköy, Mersinlik ve Tatlısu bölgelerinde çıkan yangın ve olası yangınların önüne geçilmesi için alınması gereken ilave tedbirler ve konuyla ilgili yasal mevzuat ele alındı.

Toplantıya Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürü Serkan İlseven, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, üst düzey bürokratlar ve Cumhurbaşkanlığı Hukukçusu Av. Ziba Akkurt yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Anavatan Türkiye yetkilileriyle yaptığı girişimler sonucu KKTC’de konuşlandırılan yangın helikopteri ve özel aparatlı askeri helikopterle yangına müdahale birimlerinin tüm koşullara daha hazır ve daha aktif, koordineli ve çok daha hızlı bir çalışma mekanizmasına nasıl sahip olabileceği konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda ayrıca yangından zarar gören doğal yaşamın, yeniden filizlenmesine olanak sağlayarak, bölgedeki habitatın tekrardan geri dönüşümünü gerçekleştirmeye yönelik atılması gereken adımlarla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Görüşmede ayrıca yangınla ilgili risk haritasının güncellenerek, buna müteakip tedbirlerin güncel hale getirilmesini talep eden Tatar, yangının etkilediği alanların rehabilitasyonuyla ilgili eylem planı hakkında ivedilikle ayrıntılı rapor hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda, güncel siyasi gelişmeler de ele alındı.

Anahtar Kelimeler:
Üst Koordinasyon KuruluKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Atun, kamuda örgütlü sendikalarla görüştü
Bakan Atun, kamuda örgütlü sendikalarla görüştü
"Rumların sunduğu paket bu haliyle kabul edilemez"
"Rumların sunduğu paket bu haliyle kabul edilemez"
Alayköy anayolunda büyük kaza!
Alayköy anayolunda büyük kaza!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim