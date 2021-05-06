Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı. Toplantıda, Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunuldu. İki oturumda gerçekleşen toplantıya, Başbakan Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanı İsmet Korukoğlu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar katıldı.
Üst Koordinasyon Kurulu toplandı
06 Mayıs 2021 Perşembe 15:13
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