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Üst Kurulu Kararları yürürlükte!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun geçtiğimiz hafta aldığı bir dizi önlemi içeren kararlar az önce Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

29 Aralık 2020 Salı 17:50
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Üst Kurulu Kararları yürürlükte!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun geçtiğimiz hafta aldığı bir dizi önlemi içeren kararlar az önce Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Geçtiğimiz hafta alınan ve bir çoğu 28 Aralık’ta uygulamaya girecek olan kararlar 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

Kararlara göre:

“SAĞLIK BAKANLIĞI

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

1. 29 Aralık 2020 tarihinden itibaren saat 21: 00' dan sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak 21:00'dan sonra yalnızca paket servis hizmetlerinin açık kalması uygun görülmüştür.

2. Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararının 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

3. Daha önce yılbaşı ve eğlence programları ile ilgili aldığımız kararın yinelenme ihtiyacı gerekli görülmüştür. Şöyle ki; sokakta ve kapalı alanlarda yapılacak yılbaşı vb. her türlü eğlence faaliyetlerinin yapılmamasına ayrıca işyeri açılış amacıyla düzenlenen törenlerin de 04.01.2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verilmiştir.

4. Taşımacılık sektörü ile ilgili karar yeniden değerlendirilerek, otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu almamaları, otobüs ile minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşımaları uygun görülerek daha önce alınan kararın bu yönde tadil edilmesine kararılmıştır.

5. Resmi Gazete'de yayınlanan ve daha önce de bildirilen ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili kararın süresiz olarak uzatılmasına karar verilmiştir. 6. BM, AB, İngiliz Üstleri, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanlarının sınır kapılarından son bir hafta içinde yapılmış negatif PCR testlerini belgelemeleri kaydı ile geçişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.

Başbakan Ersan Saner’in geçtiğimiz hafta alınan kararları Resmi Gazete’de yayınlatmayarak uygulamaya koymadığı belirtilmişti.

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